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بنك القاهرة يوقع شراكة مع أرسنال الإنجليزى لمدة 3 سنوات
الأحد 02 سبتمبر 2018 07:51 م
بنك القاهرة يوقع شراكة مع أرسنال الإنجليزى لمدة 3 سنوات
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بنك القاهرة يوقع شراكة مع أرسنال الإنجليزى لمدة 3 سنوات
المال- خاص
وقع بنك القاهرة اتفاقية شراكة مع نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم لمدة 3 سنوات ، وبموجب هذه الإتفاقية سيصبح بنك القاهرة الشريك الرسمى لنادى ارسنال فى مصر، وتأتي تلك الشراكة تماشياً مع تزايد شعبية الدوري الإنجليزي وتحديدا نادي أرسنال لدى المشجعين في مصر.
ومن جانبه، صرح حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في بيان أن "الشراكة بين مؤسسة مصرفية عريقة كبنك القاهرة ونادي كبير بحجم أرسنال الإنجليزي تساهم فى تعزيز مكانة البنك، وسيكون لها المردود الايجابي علي عملاء البنك خاصة جماهير نادي أرسنال في مصر ".
وأضاف حجازي أن بنك القاهرة يستهدف خلال الفترة المقبلة عقد المزيد من الشراكات الناجحة مع أهم المؤسسات العالمية في المجالات المختلفة لتعزيز مكانة البنك داخل مصر وخارجها.
وصرح فيناي فينكاتيشام، رئيس المسؤولين التجاريين في نادي آرسنال "نحن سعداء بالشراكة مع بنك القاهرة ، شريكنا الرسمي في مصر، حيث يتمتع نادى أرسنال بشعبية كبيرة في مصر مع أكثر من 2.5 مليون متابع عبر شبكة التواصل الإجتماعى Facebook، كما نتطلع دائماً إلى تحقيق الإستفادة القصوى من تلك الشراكة لكل من مشجعي آرسنال وكرة القدم في مصر".
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