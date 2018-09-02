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ثقافة وفنون
المشروعات الصغيرة وقانون الطفل.. أبرز فقرات التوك شو الليلة
الأحد 02 سبتمبر 2018 07:41 م
خريطة برامج التوك شو
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خريطة برامج التوك شو
رحاب صبحى
تستعرض برامج التوك شو الليلة عددا من القضايا وعلى رأسها المشروعات الصغيرة وقانون الطفل
وبحسب ما رصده "المال"، فأبرز هذه الفقرات كالتالي:
على الدين هلال وزير الشباب الأسبق فى "90 دقيقة "على المحور
يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج " 90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى التاسعة مساءً ، الدكتور على الدين هلال، وزير الشباب الأسبق ، ، عن أهم المحطات فى رحلته مع السياسة والرياضة والعلم والشباب والإقتصاد والحياة الأسرية.
ويحلل أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب والرياضة الأسبق ، الرياضة فى مصر وكيف يرى فرص مصر فى الحصول على تنظيم كأس العالم 2030 وكيف يرى الأزمة الأخيرة بين اللاعب محمد صلاح واتحاد الكورة المصرى؟وما هى تعليقاته على المنظومة الرياضية فى مصر؟ وماذا ينقصها؟
قانون الطفل موضوع " المواجهة " على "اكسترا نيوز"
تستضيف الإعلامية ريهام السهلى مقدمة برنامج " المواجهة "على قناة اكسترا نيوز، فى العاشرة مساءً ، النائبة إيناس إبراهيم صاحبة مشروع قانون تعديل المادة 8 من قانون الطفل والخاصة بمعاقبة أهمال الوالدين لابنائهما، والدكتور عادل مصطفى استاذ التربية بجامعة حلون، ويدور الحوار عن الجرائم الأسرية والعنف في المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة.
المشروعات الصغيرة موضوع " باب الخلق " على النهار
يستضيف الإعلامى محمود سعد، فى الثامنة مساءً على قناة النهار ، الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويدور الحوار عن المشروعات الصغيرة وماهى الآليات لمنح أى شاب قرض أو تمويل لبدء مشروعة، وكيف يساعد الجهاز الشباب على إيجاد فرص عمل.
الحكومة والميكنة موضوع " مساء dmc"
يستضيف برنامج "مساءDMC " فى التاسعة مساءً ، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى عبر فضائية "DMC"، المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، الدكتور أشرف عبد الوهاب وزيرالتنمية الإدارية الأسبق وتدور الفقرة عن الحكومة والميكنة .
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