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سيــارات
جراف| صني اﻷكثر مبيعًا في سوق السيارات خلال 7 أشهر
الأحد 02 سبتمبر 2018 07:38 م
فرنا تسترد صدارة الملاكي من صني
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أحمد عوض
تصدرت نيسان "صني" قائمة الطرازات العشر اﻷكثر مبيعًا في سوق السيارات، مسجلة 7 آلاف و496 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالي؛ وفقًا للبيانات للإحصائيات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
واحتلت هيونداي "فيرنا" المرتبة الثانية بعد تمكنها من بيع 5 آلاف و742 وحدة، وتبعتها "توسان" بإجمالي 4 آلاف و147 وسيارة، تلتها شيفروليه "أوبترا" بواقع 3 آلاف و730 مركبة.
وحصدت نيسان "سنترا" المرتبة الخامسة مسجلة بيع 3 آلاف و608 سيارة، وتبعتها هيونداي "النترا AD" باجمالي 3 آلاف و579 وحدة، تلتها تويوتا "كورولا" بواقع 3 آلاف و528 مركبة.
وحلت نيسان "قشقاي" في المرتبة الثامنة مسجلة 2771 وحدة، وتبعتها هيونداي "النترا HD" بواقع 2539 سيارة، وتلتها رينو "كادجار" باجمالي 2476 مركبة.
جراف/ أكثر 10 طرازات مبيعًا في سوق السيارات خلال الشهور السبعة اﻷولي من 2018:
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