جراف | أهم الفعاليات الثقافية اليوم بالقاهرة والإسكندرية

الأجندة الثقافية

سلوى عثمان



تقدم المال مجموعة من الفاعليات والمسرحيات والحفلات الغنائية التى تقام اليوم الأحد بالعديد من الأماكن والمسارح المختلفة بالقاهرة والإسكندرية





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