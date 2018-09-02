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بورصة وشركات
7 بنوك استثمار تتقدم لمناقصة إدارة طرحي أموك والشرقية للدخان
الأحد 02 سبتمبر 2018 07:32 م
الشرقية للدخان 5
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المال- خاص
علمت "المال" أن 7 بنوك استثمار تقدموا اليوم بعروضهم لشركة إن أي كابيتال – بنك الاستثمار الحكومي المشرف على برنامج الطروحات الحكومية؛ للمنافسة على مناقصة اختيار المستشار المالي لطرح شركتي الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك.
وقالت المصادر إن الـ7 بنوك استثمار هي: المجموعة المالية هيرميس، وسي أي كابيتال القابضة، وبلتون، وإتش إس بي سي، وإتش سي، وفاروس، وأرقام.
وقالت مصادر لـ"المال" إن بعض بنوك الاستثمار التي تقدمت قد تعقد تحالفات مع كيانات أخرى خلال الفترة المقبلة، حتى وإن تقدمت بعروض مبدئية وحدها.
وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية بـ5 شركات حكومية مدرجة بسوق المال قبل نهاية العام الحالي، وذلك في إطار برنامج أوسع لطرح شركات وبنوك عامة في البورصة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص دور الدولة في إدارة الشركات العامة.
والـ5 شركات هى: مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، أبوقير للأسمدة.
وأظهرت المؤشرات المالية للإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك خلال العام المالي 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 36%، حيث حققت أرباحا بلغت 1.49 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني خلال العام المالي 2017-2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 42%، لتبلغ 4.2 مليار، مقابل 2.9 مليار جنيه في العام المالي السابق.
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