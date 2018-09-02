مصر تعلن استمرارها في دعم الصومال وزيادة التعاون الاقتصادي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الصومالي

المال - خاص



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته فى العاصمة الصينية بكين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.​



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس الصومالي.



وأكد اهتمام مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالي في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلاً عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها وبخاصة خطر التطرف والإرهاب



وأشار إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.



من جانبه أكد الرئيس الصومالى حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات مشيراً إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية، ومشيداً بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال وما تقدمه من دعم فى مختلف المجالات.



وذكر السفير بسام راضى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات الجارى اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.