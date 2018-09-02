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سيـــاســة
السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا: سنتوصل لاتفاق حول سد النهضة
الأحد 02 سبتمبر 2018 06:35 م
الرئيس السيسي يستقبل في الصين رئيس وزراء إثيوبيا
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الرئيس السيسي يستقبل في الصين رئيس وزراء إثيوبيا
المال- خاص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامة سيادته بالعاصمة الصينية بكين أبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبى، مثمناً حرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية.
كما أكد الرئيس الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقتها مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مبادئ العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، في إطار من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بمصالح أى طرف، وبما يُحقق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الأثيوبي أعرب عن حرصه على الالتقاء مجدداً بالرئيس منذ زيارته الأخيرة للقاهرة فى يونيو 2018، للتشاور بشأن سبل دفع العلاقات بين الجانبين
وأكد أن ما يجمع البلدين والشعبين من روابط تاريخية، والحرص على تعزيز التعاون مع مصر لما فيه تحقيق المصالح المشتركة للدولتين.
وذكر السفير بسام راضى، أن اللقاء شهد استعراضاَ لتطورات عدد من الملفات الثنائية، حيث شدد الجانبان على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر المائية في نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبى حقوقه فى تحقيق التنمية دون إضرار بأى طرف آخر، كما اتفقا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات شهدت كذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الصلة بالقارة الإفريقية، حيث توافقت رؤى الجانبين إزاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف دول المنطقة ومساعدتها على حل الخلافات من خلال الحوار البناء سعياً لتحقيق السلام والتنمية.
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