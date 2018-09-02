تفاصيل قمة السيسي والبشير في بكين

الرئيس السيسي في لقاء ببكين مع الرئيس السوداني عمر البشير

المال- خاص



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامة بالعاصمة الصينية بكين الرئيس السودانى عمر البشير.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس عمر البشير



وأكد أن ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية طويلة وممتدة، كما أشاد سيادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين لتطوير التعاون المشترك بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السوداني أعرب من جانبه عن حرصه على لقاء الرئيس.



وأكد أن ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوة ومحبة ومودة، فضلاً عن الحرص علىى العمل على تدعيم العلاقات الثنائية.



وذكر السفير بسام راضي أن المباحثات بين الرئيسين تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التكامل بين جهود البلدين لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية.



وتطرق اللقاء إلى تطورات التحضير للجنة العليا المشتركة القادمة بحضور الرئيسين.



كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بعدد من الموضوعات الإقليمية حيث اتفق الرئيسان على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمة الراهنة والعمل على التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها الدول العربية والإفريقية.