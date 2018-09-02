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بورصة وشركات
القطاع العقاري يحافظ على اﻷداء الجيد رغم التراجعات
الأحد 02 سبتمبر 2018 06:17 م
عقارات
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عقارات
القطاع يصعد 1.8% بنهاية تعاملات اليوم
صعود 3 شركات وتراجع بعض آخر بنسب طفيفة
أسماء السيد
حافظ القطاع العقاري على أدائه الجيد بنهاية تعاملات جلسة اليوم، ليصعد من بين إجمالي الأسهم المتداولة 3 أسهم بنسبة 3% لـ3 أسهم، وحتى على صعيد الأسهم التى سجلت تراجعًا فجاءات التراجعات بنسب طفيفة.
وقال هشام حسن، مدير الاستتثمار بشركة "رويال" لتداول اﻷوراق المالية، إن القطاع العقاري يواصل منذ فترة تحركاته الجيدة على الرغم من وضع البورصة المصرية غير المستقر، وتوقع مواصلة ذلك الأداء بحيث يستهدف سهم "مصر الجديدة" مستوى 32 جنيها حال قدرته على الحفاظ على مستوى 29 جنيها، وكان السهم أنهى تعاملاته على صعود بـ3% عند 30.06 جنيه.
وأشار إلى أن بقاء "مدينة نصر للإسكان والتعمير" أعلى 9 جنيهات سيؤهله لمستوى 10 جنيهات، الذى أغلق بنهاية تعاملات جلسة اليوم على صعود بـ3% عند 8.95 جنيه، وتابع: كما يستهدف إعمار مستوى 4.80 جنيه، وكان أغلق عند 4.59 جنيه بصعود 3%، كما سجل القطاع اجمالا صعود بـ1.8%.
وعلى صعيد اﻷسهم المتراجعه فقد أحرزت تراجعات طفيفة، إذ تراجع مجموعة طلعت القابضة بـ0.52% عند 11.58 جنيه، إضافة إلى تراجع الشمس للإسكان بـ0.29% عند 6.78 جنيه، وتراجع سوديك بـ1% عند 23.30 جنيه.
وأنهت البورصة تعاملات اليوم على تباين ليغلق متراجعًا بـ0.98% عند 15852 نقطة، فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملاته على صعود بنسبة 0.52% عند 751 نقطة، كما صعد أيضًا المؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ0.22% عند 1940.
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