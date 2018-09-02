أسماء السيد

قاد سهم جلوبال تيلكوم تراجعات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة، اليوم اﻷحد، أولى جلسات اﻷسبوع الحالي لينهى تعاملاته على هبوط بـ11% عند 3.81 جنيه، وأجبرت تلك التحركات المتراجعه مؤشر البورصة الرئيسي على تقليص مكاسبه الصباحية ليغلق متراجعًا بـ0.98% عند 15852 نقطة، فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملاته على صعود بنسبة 0.52% عند 751 نقطة، كما صعد أيضًا المؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 0.22% عند 1940.

وعلى صعيد مستهدفات السهم قالت ميادة آمين رئيس قسم التحليل الفني بشركة "بريميير" لتداول اﻷوراق المالية، إن السهم لديه مستوى دعم عند 3.60 نقطة، وبقاءه حاليًا أدنى مستوى 3.90 جنيه قد يزيد من حدة الصغوط البيعية التى ستدفعه لمستوى 3 جنيهات.

وبلغت قيم التداول على اﻷسهم إجمالاً 669 مليون جنيه ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغه 175 سهم ارتفع أداء 44 سهما، وتراجع 87 آخرون، بينما لم يتغير أداء الباقية.

واتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للشراء بصافي مشتريات سجلت على التوالي 26 و1.02 مليون جنيه على التوالي فيما اتجه العرب للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 81% من إجمالي التعاملات، و11% للأجانب، و8% للعرب.

يُذكر أن شركة "جلوبال" أفصحت البورصة اليوم عن آخر تطورات عرض فيون، موضحةً أن مجلس الإدارة يدرس بشكل مكثف الوضع المالي للشركة وعرض "فيون" المقدم بتاريخ 2 يوليو 2018 بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين صغار المساهمين ومساهمين آخرين.

وأشارت الشركة إلى أن مناقشة العرض المقدم جاء أيضا بدعم من المستشار المالي المستقل المعين من قبل مجلس الإدارة، شركة فينكورب للاستشارات المالية وكذلك إدارة الشركة ومستشارين آخرين.





وأكدت جلوبال في بيانها، أن مقترحات مساهمي الشركة حول عرض شركة فيون تشير إلى أن العرض الحالي من الممكن عدم الموافقة عليه من قبل النسبة المطلوبة 66% ثلثي الأقلية في هذا الوقت، كما تستمر المراجعات والخيارات البديلة لتمويل الشركة.

وأكدت فيون أن عرضها سوف يظل قائمها ولكن لا يمكنها التأكد بأنه سوف يظل متاح لأجل غير مسمى، وسوف يكون المساهمين على علم بإمكانية قيام فيون بسحب عرضها في أي وقت بعد 1 سبتمبر الحالي".





يشار إلى أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها امستردام قدمت مطلع يوليو الماضي، عرضا إلى جلوبال تليكوم المدرجة في البورصة المصرية لشراء الحصص التي لا تملكها بالفعل في أنشطتها في باكستان وبنجلادش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما في ذلك الديون.





جدير بالذكر أن فيون تمتلك بالفعل حصة نسبتها 57.7 % في جلوبال تيلكوم التي تمتلك علامات تجارية من بينها "جاز" في باكستان و"بنجلالينك" في بنجلادش.