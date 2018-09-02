صناعة النواب تقرر وقف جولاتها لشركات السيارات إلى أكتوبر المقبل

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير تأجيل استكمال زياراتها الميدانية لمصانع السيارات لتكوين رؤية واضحة قبل مناقشة استيراتيجيه صناعة السيارات إلى دور الانعقاد المقبل المقرر له أكتوبر المقبل.



ورغم إعلان اللجنة الشهر الماضي قيامها بأولى زياراتها الميدانية لعدد من مصانع السيارات بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، إلا أنها تحفظت على إعلان نتائج الزيارة حتى هذه اللحظة.



ووفقا للنائب محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال" فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو التعرف على البنية التحتية لصناعة السيارات ومدى قابليتها لوجود صناعة وطنية حقيقية من عدمه في ظلِّ اقتصار العمل في مصر على تصنيع المكونات بنسبة ٤٠٪ فقط.



وأكد محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة أن الزيارات الميدانية جاءت في توقيت مناسب نظرا للإجازة البرلمانية الحالية، خاصة أن ضغوط ضيق الوقت تعوق وجود زيارات ميدانية بالشكل الكافي.



أضاف محمد زكريا أن اللجنة ستستكمل زياراتها لباقي مصانع السيارات وللعديد من القطاعات الصناعية والوزارات للتأكد من تنفيذ التشريعات التي تصدر عن البرلمان ووضع تصور كامل للوضع الحالي عقب انتهاء الإجازة البرلمانية وانطلاق دور الانعقاد المقبل.



وكان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة أكد لـ"المال" في وقت سابق أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التى تتولاها الوزارة شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى، موضحا أن حاليا يتم إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من خلال الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.