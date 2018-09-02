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سيــارات
20-50 ألف جنيه ارتفاعًا لأسعار BMW
الأحد 02 سبتمبر 2018 06:09 م
البافارية تبدأ تجميع الجيل الثالث من BMW X3 نهاية أغسطس
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البافارية تبدأ تجميع الجيل الثالث من BMW X3 نهاية أغسطس
أحمد شوقي
سجلت مجموعة من طرازات BMW ارتفاعات سعرية مطلع سبتمبر الحالي، فيما تراوحت قيمتها بين 20 و50 ألف جنيه لموديلات 2019.
وارتفع طراز 320i بواقع 20 ألف جنيه، وطراز 318i بقيمة 25 ألف جنيه، كما سجلت بي إم دابليو 340i وشقيقتها X6 زيادات بقيمة 50 ألف جنيه.
وتستعرض القائمة السعرية التالية أحدث أسعار العلامة الألمانية في السوق المحلية.
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