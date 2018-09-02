20-50 ألف جنيه ارتفاعًا لأسعار BMW

أحمد شوقيسجلت مجموعة من طرازات BMW ارتفاعات سعرية مطلع سبتمبر الحالي، فيما تراوحت قيمتها بين 20 و50 ألف جنيه لموديلات 2019.وارتفع طراز 320i بواقع 20 ألف جنيه، وطراز 318i بقيمة 25 ألف جنيه، كما سجلت بي إم دابليو 340i وشقيقتها X6 زيادات بقيمة 50 ألف جنيه.وتستعرض القائمة السعرية التالية أحدث أسعار العلامة الألمانية في السوق المحلية.