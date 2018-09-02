جنوب الوادي للأسمنت: دعوى التحكيم ضد RHI منتصف فبراير 2019

جنوب الوادى للأسمنت

رجب عزالدين



قالت شركة جنوب الوادى للأسمنت إنها تتوقع الفصل فى دعوى التحكيم التى رفعتها أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد شركة الصيانة والإدارة الفنية RHI بتاريخ 15 فبراير 2019.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن شركة الإدارة ريلاينس للصناعات الثقيلة (RHI ) ستتقدم بمذكرة إلى هيئة التحكيم اليوم الأحد وسنوافيكم باجمالى طلبات الشركة فور استلامنا للمذكرة وما إذا كانت قد عدلت أم لا.



وأعلنت الشركة فى نهاية يوليو الماضى عن عن رفع دعوى تعويض بقيمة 430 مليون جنيه ضد شركة الصيانة والإدارة الفنية RHI.



وقالت الشركة إن هذه الدعوى سيتم تداولها بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وتم تحديد جلسة مرافعة شفوية بتاريخ 28-29 نوفمبر المقبل.



وأخطرت شركة جنوب الوادى البورصة المصرية فى 14 يونيو الماضى بوجود خلاف مع شركة الإدارة الفنية RHI تحول إلى نزاع تحكيم.



وقالت الشركة إن الخلاف مع شركة RHI يتعلق بتنفيذ اتفاقية أعمال الإدارة الفنية والتشغيل والصيانة بتاريخ أبريل 2017 ولمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن الأولى لوحت بايقاف العمل للمطالبة بمبلغ 160 مليون جنيه وقد أصبح الخلاف محل تحكيم اكتمل تشكيله وهيئته.



ونوهت الشركة إلى أنها تسيطر على الموقف وتتخذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تتأثر إنتاجيتها ولا تتوقف عن العمل.



وسجلت جنوب الوادى صافى ربح قدره 22 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 205.9 مليون فى 2016، بنسبة تراجع 89% تقريبًا.