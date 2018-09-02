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سيــارات
دورة تدريبية لإدارة معارض السيارات برابطة التجار
الأحد 02 سبتمبر 2018 07:13 م
سيارات إنفينيتى
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سيارات إنفينيتى
أحمد شوقي
أعلنت رابطة تجار السيارات عن بدء الحجز في دورة تدريبية لتنمية مهارات مدراء المعارض بالتعاون مع شركة سيزولجي؛ على أن تبدأ الدورة منتصف سبتمبر الجاري لمدة 6 أيام.
وتهدف الدورة لتنمية المهارات الإدارية للمدراء، وكذلك قدراتهم التسويقية بغرض إنعاش حجم المبيعات من المعارض التابعة لهم.
ووفقًا للرابطة فإن الدورة تتكلف 2000 جنيه؛ تتحمل الرابطة منها 50% على أن يعفى أول 15 مشتركًا من التكاليف بشكل كامل.
ومن الموضوعات المدرجة ضمن محتويات الدورة: الفروق بين خطط التسويق وخطط المبيعات، وكيفية وضع خطة البيع المناسبة للمعرض، بالإضافة إلى بعض مهارات التنمية البشرية الأخرى.
ويوضح الرسم التالي تفاصيل الدورة التدريبية.
سيــارات
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