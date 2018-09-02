دورة تدريبية لإدارة معارض السيارات برابطة التجار

أحمد شوقيأعلنت رابطة تجار السيارات عن بدء الحجز في دورة تدريبية لتنمية مهارات مدراء المعارض بالتعاون مع شركة سيزولجي؛ على أن تبدأ الدورة منتصف سبتمبر الجاري لمدة 6 أيام.وتهدف الدورة لتنمية المهارات الإدارية للمدراء، وكذلك قدراتهم التسويقية بغرض إنعاش حجم المبيعات من المعارض التابعة لهم.ووفقًا للرابطة فإن الدورة تتكلف 2000 جنيه؛ تتحمل الرابطة منها 50% على أن يعفى أول 15 مشتركًا من التكاليف بشكل كامل.ومن الموضوعات المدرجة ضمن محتويات الدورة: الفروق بين خطط التسويق وخطط المبيعات، وكيفية وضع خطة البيع المناسبة للمعرض، بالإضافة إلى بعض مهارات التنمية البشرية الأخرى.ويوضح الرسم التالي تفاصيل الدورة التدريبية.