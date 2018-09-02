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بورصة وشركات
تأجير خمس وحدات فقط في مزاد مطاحن مصر العليا
الأحد 02 سبتمبر 2018 05:38 م
شركة مطاحن مصر العليا
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مطاحن مصر العليا تطرح 65 وحدة للإيجار بمزاد علني
مطاحن مصر العليا تعلن توزيع نقدى 12.25 جنيه للسهم
شركة مطاحن مصر العليا
رجب عزالدين
أعلنت شركة مطاحن مصر العليا عن تأجير خمس وحدات سكنية بمحافظة سوهاج فى المزاد العلنى المقام يومى 29-30 أغسطس 2018.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المزاد المشار إليه أسفر عن تأجير خمس وحدات سكنية بالبرج البحرى بأبراج طهطا بواقع وحدتين سكنتين بقيمة ايجارية شهرية بواقع 1825 جنيه بالنسبة لوحدتين ،و1375 جنيه لثلاث وحدات أخرى.
أعلنت الشركة فى 19 أغسطس الماضى عن طرح 65 وحدة سكنية وإدارية للتأجير فى مزاد علنى بمحافظة سوهاج نهاية أغسطس.
وقالت الشركة إن المزاد يتضمن طرح 54 وحدة سكنية، و9 وحدات إدارية، و2 جراج بالبدروم بأبراج الشركة بمدينة طهطا محافظة سوهاج.
وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، بنسبة 11% لتسجل 190.3 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 171.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من من العام الماضي.
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