ليبيا تعلن حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس

مواجهات بطرابلس

أحمد صبرى



نقلت قناة العربية أن المجلس الرئاسي الليبى المنبثق عن حكومة الوفاق أعلن حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس؛ بسبب اعتداءات من أطراف أخرى.



وأكد المجلس ‏أن الاعتداءات على طرابلس محاولة لإجهاض جهود الاستقرار، ‏داعيا كافة الأطراف لاحترام هدنة طرابلس.