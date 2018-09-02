ميدو بعد استقبال صلاح بالمطار: شجاعته أدت لرفع مستوى الخدمات للاعبين





أحمد صبرى





اثنى أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي رفع الاتحاد المصرى لكرة القدم لخدماته للاعبين المحترفين من الخارج وذلك بسبب التأمين والاستقبال الجيد موجها لهم التحية وشاكرا صلاح الذى فتح هذا الموضوع .





وكان الإتحاد قد استقبل اليوم محمد صلاح واحمد حجازى فى المطار وارفق لهم سيارة خاصة أمام الطائرة مع وجود مدير أمن المطار كما تم خروجهم من صالة كبار الزوار .





وقال ميدو فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر : الاتحاد المصري رفع من مستوى خدماته للاعبين بسبب شجاعة لاعب سيكون شخص مهم جدا في تاريخ الكرة المصرية.. تأمين واستقبال جيد جدا من مسؤولينا للاعبينا المحترفين تحية كبيرة لمسؤولي الاتحاد المصري والآن التحدي الأكبر بالنسبه لهم هو حل مشكلة الحقوق.