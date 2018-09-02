صور| 4 محطات جديدة تنضم لخط المترو الثالث الشهر القادم

شعت: التشغيل التجريبي النصف الثاني من الشهر القادم والافتتاح الرسمي ديسمبر 2018





محمود محسن

قام الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية الأنفاق بجولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ الجزء الأول للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والذي يمتد بطول 4 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهـي (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادي الشمس)، .

حيث تفقد الدكتور عمرو شعت المحطات والتقى بالعاملين واكد الالتزام بالجدول الزمني للمشروع حيث سيتم أجراء الاختبارات للتشغيل التجريبي في النصف الثاني من الشهر القادم على أن يتم الافتتاح الرسمي نهاية ديسمبر 2018 مشيرا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروعات النقل الجماعي المنظم وخاصة المترو نظراً للدور الهام لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة

جدير بالذكر أن تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة، بلغت نسبة انجاز ها إلى 90٪ والأعمال المدنية بنسبة 99٪ وأعمال السكة 98% فى حين بلغت أعمال القوى الكهربائية 90% والأعمال الكهروميكانيكية81%وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم 66%

