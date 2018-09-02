جراف| تعرف على العلامة التجارية المهيمنة على مبيعات الشاحنات

أما عن أداء العلامة الفرنسية "رينو" فاكتفت ببيع 28 شاحنة فقط على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، بنمو 55.6%، بحصة سوقية لا تتعدى 0.2%، فيما أظهر التقرير عجز هيونداى عن بيع أى شاحنة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى.





















شريف عيسىتصدرت "شيفروليه" قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بقطاع الشاحنات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بعد أن تمكنت من بيع 14 ألفًا، و173 وحدة، بنمو 32.9%، عن نفس الفترة من العام الماضى، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 79.1%، من المبيعات الإجمالية للشاحنات.وحلت "نسيان" بالمركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق الشاحنات، بعد أن قفز أداؤها 120%، بإجمالى 1241 وحدة، لتستحوذ على حصة سوقية 6.9%.واقتنصت "ميتسوبيشى" المرتبة الثالثة بعد أن تمكنت من بيع 539 وحدة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، بنمو 44.9%، بحصة سوقية 3%، فيما جاءت سوزوكى بالمرتبة الرابعة بإجمالى 489 وحدة مباعة، بنمو 31.5%، بحصة سوقية 2.7%.واستقرت "تويوتا" فى المركز الخامس فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق الشاحنات بإجمالى 482 وحدة، بمعدل نمو عن العام الماضى 319%، بحصة سوقية 2.7%.وحلت "مرسيدس MCV" بالمرتبة السادسة في القائمة بعد أن استطاعت بيع 437 وحدة خلال فترة الشهور السبعة الأولى، بتراجع 12.1% عن العام الماضى، بحصة سوقية 2.4%، أما المركز السابع فجاء من نصيب العلامة التجارية DFSK بإجمالى 171 سيارة، بنمو عن 2017 بلغ 151.5%، بحصة سوقية 1%.وجاءت فولفو فى المركز الثامن فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق الشاحنات بعد أن تمكنت من بيع 152 وحدة، بنمو 375% عن العام الماضى، بحصة سوقية 0.8%، أما المركز التاسع فكان من نصيب العلامة التجارية فيات، والتى شهدت طفرة فى مبيعاتها بنسبة 158.8%، بإجمالى 132 سيارة، بحصة سوقية 0.7%.واستطاعت إيفيكو أن تحتل المركز العاشر فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بإجمالى 66 سيارة خلال تلك الفترة، بنمو عن العام الماضى 57.1%، بحصة سوقية 0.4%.