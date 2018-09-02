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سيــارات

جراف| تعرف على العلامة التجارية المهيمنة على مبيعات الشاحنات

شاحنة 2
شاحنات 2
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"فولفو"و"تويوتا" و"نيسان" الأعلى نموًا بسوق الشاحنات في النصف الأول
شاحنة 2

شريف عيسى
 
تصدرت "شيفروليه" قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بقطاع الشاحنات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بعد أن تمكنت من بيع 14 ألفًا، و173 وحدة، بنمو 32.9%، عن نفس الفترة من العام الماضى، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى 79.1%، من المبيعات الإجمالية للشاحنات.
 
وحلت "نسيان" بالمركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق الشاحنات، بعد أن قفز أداؤها 120%، بإجمالى 1241 وحدة، لتستحوذ على حصة سوقية 6.9%.
 
واقتنصت "ميتسوبيشى" المرتبة الثالثة بعد أن تمكنت من بيع 539 وحدة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، بنمو 44.9%، بحصة سوقية 3%، فيما جاءت سوزوكى بالمرتبة الرابعة بإجمالى 489 وحدة مباعة، بنمو 31.5%، بحصة سوقية 2.7%.
 
واستقرت "تويوتا" فى المركز الخامس فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق الشاحنات بإجمالى 482 وحدة، بمعدل نمو عن العام الماضى 319%، بحصة سوقية 2.7%.
 
وحلت "مرسيدس MCV" بالمرتبة السادسة في القائمة بعد أن استطاعت بيع 437 وحدة خلال فترة الشهور السبعة الأولى، بتراجع 12.1% عن العام الماضى، بحصة سوقية 2.4%، أما المركز السابع فجاء من نصيب العلامة التجارية DFSK بإجمالى 171 سيارة، بنمو عن 2017 بلغ 151.5%، بحصة سوقية 1%.
 
وجاءت فولفو فى المركز الثامن فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق الشاحنات بعد أن تمكنت من بيع 152 وحدة، بنمو 375% عن العام الماضى، بحصة سوقية 0.8%، أما المركز التاسع فكان من نصيب العلامة التجارية فيات، والتى شهدت طفرة فى مبيعاتها بنسبة 158.8%، بإجمالى 132 سيارة، بحصة سوقية 0.7%.
 
واستطاعت إيفيكو أن تحتل المركز العاشر فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بإجمالى 66 سيارة خلال تلك الفترة، بنمو عن العام الماضى 57.1%، بحصة سوقية 0.4%.
 
أما عن أداء العلامة الفرنسية "رينو" فاكتفت ببيع 28 شاحنة فقط على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو، بنمو 55.6%، بحصة سوقية لا تتعدى 0.2%، فيما أظهر التقرير عجز هيونداى عن بيع أى شاحنة خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى.





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