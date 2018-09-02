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بورصة وشركات
أداء متباين للبورصة فى ختام تعاملات الأحد
الأحد 02 سبتمبر 2018 05:00 م
خسائر البورصة المصرية 55
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فى ختام تعاملات الأسبوع.. أداء متباين لمؤشرات البورصة
خسائر البورصة المصرية 55
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.98% عند مستوى 15852 نقطة
بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 751 نقطة.
كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% عند مستوى 1940نقطة.
كما هبط المؤشر الخمسينى بنسبة 0.83% عند مستوى 2581 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 1.15% عند مستوى 15510نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 669 مليون جنيه تقريبا.
واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 77.5 مليون جنيه 8.4 مليون جنيه و 18.5 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 78.5 مليون جنيه و772 ألف جنيه و 25.1 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 44 سهم من إجمالى 175سهما متداولا،بينما هبط 87 سهم وبقى 44 دون تغير.
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