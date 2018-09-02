تفاصيل أكبر حركة تنقلات بالمحليات

بدور إبراهيم :





أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم الاحد الموافق، أكبر حركة تعيين وتنقلات بالمحليات للعام الحالي 2018 لعدد 111 قيادة بالإدارة المحلية منها 75 قيادة محلية جديدة في جميع المحافظات وتحريك 36 قيادة محلية للاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل بالمراكز والمدن ، وتتضمن الحركة 12 سكرتير عام محافظة و 10 سكرتيري عموم مساعدين و 61 رئيس مركز ومدينة و 25 رئيس حي .





وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن هذه الخطوة في إطار تطوير العمل بالإدارة المحلية واستكمالاً لحركة المحافظين التي صدرت يوم الخميس الماضي وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع دماء جديدة للعمل بالمحليات والعمل علي تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة إليهم والاستعانة بالشباب المتميز والمرأة في شغل وظائف القيادات المحلية وملء الأماكن الشاغرة بالمحليات .





وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه سبق الإعلان عن مسابقة لاختيار عدد 92 قيادة بدرجاتها المختلفة تقدم لها عدد 1314 متسابقا وتم إجراء الاختبارات لهم وتضمنت السمات الشخصية والعلوم النفسية واختبار معلومات وقانون، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة من خبراء في العمل بالإدارة المحلية وأساتذة الجامعة والأكاديمين وذلك لإجراء المقابلات الشخصية حيث استقرت اللجنة علي اختيار عدد 75 قيادة منهم.





وأشار الوزير إلي أنه تم عقد دورة تدريبية لهم لمدة ثلاثة أسابيع بمركز التنمية المحلية بسقارة تم خلالها صقل خبراتهم في مختلف مجالات العمل المحلي وذلك من خلال خبراء ومتخصصين بمجالات المواد القانونية وعمل الإدارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد.

واكد اللواء شعراوي انه تم في توزيع القيادات الجدد مراعاة البعد الاجتماعي والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة والرغبة وخبرات العمل السابقة





كما شملت الحركة تصعيد بعض القيادات التي اثبتت نجاحها في إدارة منظمة العمل خلال فترة عملها السابقة وقدراتهم علي تطوير العمل وتوجيهه مرؤسيهم





وأشار إلى أن أبرز الأسماء التي شملتها الحركة هي :-





1 عواد احمــد علي احمـــد عبد الغني سكرتيراً عـــــــــــــــــــاماً لمحافظـــــــــــة القليـــــــوبية

2 حسين احمد كمال حسيـن الجندي سكرتيراً عـــــــــــــــــــاماً لمحافظـــــــــــــة الشرقيـــــــة

3 حازم محمد عزت اسمــــــــــاعيل على سكرتيراً عـــــــــــــــــــاماً لمحافظــــــــــــــــــة أســـــــــوان

4 احمـــــــــد علي عبــــــد العزيز مرزوق رئيساً لمركز ومدينة كفر الدوار - محافظـة البحيرة

5 احمــــــــــــــد بســــــــيــونى محمـــــــــــــد زيد سكرتيراً عاماً لمحـــــــــــــــــــــــــــــــافظة الاسكندرية

6 هشــام احمـــــــــــــــــد عــــــــــــلى شـــــــــــادى سكرتيراً عامــاً لمحــــــــــــــــــــــــــافظة الغــــــــــــــــربية

7 أسامة أحمد السيـــــــــــــــــــد الغنــــــــــــــدور سكرتيراً عاماً لمحــــــــــــــــــــــــافظة شمــــــــــــال سيناء

8 كمــــــــال محمــــــــــــد علي مصطفى شلبي سكرتيــــــــــــــــــــــراً عـــــــــــاماً لمحافظــــــــــــة قنـــــــــا

9 تامر سعــــــيد محمــــــــــــــــــد محــــمد عياد سكرتيــــــــــــــــراً عــــاماً لمحــــافظــــــــــــــة مطــــــــروح

10 عبد القـــــادر عبد الخالق عبد القـادر النورى سكرتيــــــراً عامـــــاً مســــــاعداً لمحافظــــــــــة القاهرة

11 علاء مصطفى عــــــــــــوض بـــــــــــــــــــــدران سكرتيــــــراً عامـــــاً مســـــاعداً لمحافظـــــــــــــة الجيزة

12 محــمد عبد الوهاب عطيه عبده السعدني سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة القــــــــــــــــــــــليوبية

13 حمــــــــــدى محمــــــــــود محمود الحشــــاش سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظـــــــــــــة الاسكندرية

14 أحـــــمد زكـــــــــي رأفــــــــت عبــد الوهــاب سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الدقـــــــــــــــــــــــهلية

15 حـــــــــامد محــــــــــــمود زايــــــــــــد هبيلــــة سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الشــــــــــــــــــــــــرقية

16 نبيـــــل محـــــــمد الطيبـــي محـــــمود علــي سكرتيراً عاماً مســـــــاعداً لمحافـــــــــظة أسيــــــــــــوط

17 عـــــــــــلاء رشــــــــــــــاد محـــــــــــــمد حــفني سكرتيراً عــــــــــاماً مساعـــــــداً لمحافظـــــــــــة سوهاج

18 علي عبــــــــــــــــــــــدالله حـــــــــــــــــــــــامد عبـــــــدالله رئيساً لحي المــــــــــــــــرج – القـــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة

19 إيهــــــــــاب محمــــــــــــــــــــــــــد رشاد احمد مكـــــــاوى رئيساً لحــــي الدقـــــي - الجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة

20 مجدى محمـــد عبده الوصيـــــــــــف رئيساً لمدينــة شبــــــرا الخيمــــــــــة - القليوبيـــــة

21 هـــاني محـــــــمد رضا عبد الحـــــليم بدوي رئيــــــــــساً لحــــــــــــي الــــهــــــــــــــرم - الجيـــــــــــــــــــــزة

22 حــــسن محـــمد صفوت حـــــسن موافي سكرتيـــــــــراً عـــــــاماً مســـــــــاعداً لمحــــــــافظـــــــــة الفيــــــوم

23 وليـــــــد سيــــــد صالــــح محـمد البيلي سكرتيـــــــــــراً عــــــــاماً مســـــــــــاعــــداً لمحـــــــــافظــــة قنـــــــــا

24 حــــسام جــــــــمال الدين محـــــمد الشـــــــاعر رئيساً لمدينة رأس ســــــــــــــــدر بمحـــــــافظة جنوب سيناء

25 طــــــــارق محـــــــــــــمد بــــــــــــــــدر البـــــــــــــاز رئيساً لمدينـة دهــــــــــب بمحـــــــــــــــــــــــافظة جنوب سيناء

26 عمـــــاد عبد المقصود محــمد الدكــــــروري رئيساً لمركــــز ومدينــــــة رشيــــــد بمحــــــافظة البحـــيرة

27 وائل محمــــــــــــــود محمـــــــــــد حمــــزة فهمي رئيساً لحي أول الاسمــــــــــاعيلية بمحافظة الاسمــاعيلية

28 نعــــــــــــمان علــــــــــي نعــــــــــــــمان علـــــــــــــي رئيساً لحــــــــــي الزهــــــــــــــور بمحـــــــــافظة بــــــور سعـــــيد

29 محـــــــــــمد حــــــــلمي محـــــــــــمد محــــــــــمد رئيساً لحـــــي شــــــــــــرق أسيــــــــــــــوط بمحـــــــافظة أسيوط

30 محــــــــمد رجــــــب خيــــري محــــمد الفحـــام رئيساً لمركـز ومدينة الفـرافــرة بمحافظة الوادي الجديد

31 صــــــابر حــــــــــسين محــــــــــــمد إبـراهيـــــــم رئيساً لمدينـــــــة كـــــــــــــــلابــشـــــــة بمحــــــــافظة أسوان

32 فــاتــن إبراهــيــم محـــــــــــمد عبد العــــــظيم رئيساً لحـــــــــــــي فيـــــــــــــــــصل بمحــــــــــافظة الســــــــويس

33 سحـــــــــــر شعبــــــان حــــــــــــــنفي محـــــــــمود رئيساً لمدينــــــــة ســـــــــرس الليــــان بمحـــــافظة المنوفية

34 فـــــــــريــــدة سيـــــــــد ســــــــــــــــلام سيــــــــــد رئيساً لحــــــــي غـــــــــرب سوهـــــــاج بمحـــــــافظة سوهــــــاج

35 أمـــــــــــــل فــــــــــوزي مجــــــاهد جــــــــــاب الله رئيساً لمدينـــــــــــة قـــــــــها بمحــــــــــــــــافظة القـــــــليوبية



