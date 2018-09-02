انفوجراف| تفاصيل مبيعات الطرازات المقدمة للمرة الأولى بالسوق المحلي

شريف عيسىأقدم العديد من وكلاء السيارات على طرح العديد من الطرازات الجديدة بداية من العام الجارى، بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه العلامة التجارية من تكنولوجيا فى صناعة السيارات، وحث المستهلك على الشراء، خاصة مع حالة الركود التى شهدها القطاع خلال 2017، كرد فعل لقرار التعويم.وفى رصد لـ "المال" بلغ إجمالى عدد الطرازات الجديدة المطروحة بالسوق المصرى للمرة الأولى خلال هذا العام ما يقرب من 25 طرازًا، 4 منها تم بدء عمليات التجميع المحلى لها وهم BYD S5، والجيل السابع من الفئة الخامسة من بى أم دابليو، والفئة السابعة الجديدة كليًا، والجيل الثالث من BMW X3.التقرير التالى يرصد مبيعات الطرازات المقدمة بالسوق المصرى للمرة الأولى وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو.تصدرت ميتسوبيشي اكليبس كروس قائمة الطرازات الجديدة الأعلى مبيعًا، والمقدمة للمرة الأولى بالسوق المصرى بعد أن تمكنت من بيع 1134 وحدة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى.وحصدت أوبل نيو إنسيجنيا جراند سبورت المرتبة الثانية بإجمالى 1084 وحدة، فيما تمكن الجيل الثاني من رينو داستر من بيع 400 سيارة، وفقًا لإحصائيات تقرير "إميك" لتحتل بذلك المرتبة الثالثة.اقتنصت شيفروليه ايكونس المركز الرابع فى قائمة الموديلات الجديدة الأكثر مبيعًا بعد أن تمكنت من تسليم 380 سيارة منها، وحلت أوبل كروس لاند أكس بالمركز الخامس فى القائمة بإجمالى 258 وحدة مباعة.واستطاعت أوبل جراند لاند أكس من الحصول على المركز السادس فى القائمة بعد أن بلغت مبيعاتها 220 سيارة، أما المركز السابع فاقتنصته بيجو 3008 بإجمالي 165 سيارة مباعة.وحلت فورد إيكو سبورت فى المرتبة الثامنة فى قائمة الموديلات الجديدة الأكثر مبيعًا، والمقدمة للمرة الأولى بالسوق المصرى، بعد أن تمكنت من تسليم 82 سيارة.وفى المركز التاسع جاءت بيجو 5008 الجديدة كليًا والتى استطاعت تسليم 81 وحدة منها خلال تلك الفترة، وتمكنت طرازات أخرى من بيع 18 سيارة لتحصل بذلك على المرتبة العاشرة.وتشمل الطرازات الأخرى هوندا سيتى والتى تمكنت من بيع 12 سيارة، ولكزس LX570 بواقع 3 وحدات، وهيونداى ايونيك الهجينة بواقع سيارتين، وجاكوار E-Pace، والتى استطاعت بيع سيارة واحدة فقط.