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اتصالات وتكنولوجيا
مصادر: 2.4 مليارجنيه قيمة التعاقد بين سامسونج والتعليم لتوريد مليون تابلت
الأحد 02 سبتمبر 2018 04:20 م
تابلت
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المال- خاص
علمت "المال"، أن قيمة التعاقد بين وزارة الاتصالات وشركة سامسونج الكورية للالكترونيات لتوريد مليون تابلت تعليمي لطلاب المدارس تقدر بـ 2.4 مليار جنيه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن سعر التابلت من المتوقع ألا يزيد على 80 دولارًا.
وكان وزير الاتصالات، عمرو طلعت، أعلن في وقت سابق، أن الوزارة تسعى لتعميق صناعة الإلكترونيات، محليًا، خلال 3 سنوات، وأن الوزارة تعمل على إنتاج التابلت التعليمي محليا، بداية من العام المقبل، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وبعض الجهات والشركات الخاصة، لتوفير مليون "تابلت" تعليمي سنويًا.
وبحسب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن وزارته تلقت خلال الفترة الماضية 7 عروض عالمية من شركات عالمية تكنولوجية، لتصنيع التابلت المدرسى، المقرر العمل به فى المراحل التعليمية بداية من العام الدراسى الجديد.
وأضاف شوقي في تصريحات سابقة لـ"المال"، أن إجمالى العروض تشمل 57 نوعية من التابلت، وأن هناك عدداً من اللجان الفنية تعكف حالياَ على دراستها وتقييمها مشيراً إلى أنه مستهدف البدء بنحو مليون تابلت فى العام الدراسى المقبل.
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