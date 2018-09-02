التموين: القابضة الغذائية باعت 3 آلاف طن لحوم بالعيد

لحوم بالمجمعات الأستهلاكية

المال- خاص



تلقى وزارة التموين تقريراً حول كميات اللحوم والدواجن والسلع الأساسية المُباعة من جانب الشركة القابضة للصناعات فى موسم عيد الأضحى المبارك للعام الحالى.



وتتضمن التقرير قيام شركات السلع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع ما يزيد عن 1406 طن لحوم طازجة، 2505 طن لحوم مجمدة، 234 طن لحوم ضانى مبردة، 2671 طن دواجن مجمدة بالإضافة إلى 2301 رأس خراف حية، فضلاً عن 350 طن لحوم طازجة جارى توريدها لوزارة الأوقاف ضمن برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف.



كما شمل التقرير السلع الأساسية ومنها 5341 طن سكر، 4500 طن أرز معبأ، 734 طن مكرونة، 637 طن دقيق معبأ، 4836 طن زيوت بأنواعه، 70380 كرتونة مسلى صناعى، 5037 كرتونة مسلى طبيعى، 16750 كرتونة صلصة.