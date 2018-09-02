EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
التموين: القابضة الغذائية باعت 3 آلاف طن لحوم بالعيد
الأحد 02 سبتمبر 2018 04:10 م
لحوم بالمجمعات الأستهلاكية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
246 مليون دولار واردات مصر من اللحوم البرازيلية فى 7 شهور
كثرة المعروض من لحوم العيد يهبط بأسعارها
شعبة القصابين: إقبال على شراء اللحوم وبيع الأضاحي يتراجع 10%
لحوم بالمجمعات الأستهلاكية
المال- خاص
تلقى وزارة التموين تقريراً حول كميات اللحوم والدواجن والسلع الأساسية المُباعة من جانب الشركة القابضة للصناعات فى موسم عيد الأضحى المبارك للعام الحالى.
وتتضمن التقرير قيام شركات السلع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيع ما يزيد عن 1406 طن لحوم طازجة، 2505 طن لحوم مجمدة، 234 طن لحوم ضانى مبردة، 2671 طن دواجن مجمدة بالإضافة إلى 2301 رأس خراف حية، فضلاً عن 350 طن لحوم طازجة جارى توريدها لوزارة الأوقاف ضمن برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف.
كما شمل التقرير السلع الأساسية ومنها 5341 طن سكر، 4500 طن أرز معبأ، 734 طن مكرونة، 637 طن دقيق معبأ، 4836 طن زيوت بأنواعه، 70380 كرتونة مسلى صناعى، 5037 كرتونة مسلى طبيعى، 16750 كرتونة صلصة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا