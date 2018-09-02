مصر للطيران تنقل 40 ألف حاج من الأراضي المقدسة

عودة الحجاج

دعاء محمود



نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران، في نقل أكثر من 40 ألفًا من حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، حتى اليوم، وذلك على متن جسرها الجوي المستمر حتى منتصف الشهر الجاري.



ونقلت 24190 حاجًا من جدة على متن 122 رحلة جوية، و15860 حاجًا على متن 71 رحلة جوية قادمة من المدينة المنورة.



ومن المقرر أن تسيير الشركة، غدًا الإثنين، 22 رحلة جوية لنقل 5 آلاف حاج بواقع 11 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة جميعهم إلى مطار القاهرة، لنقل 2600حاج من بينهم رحلتين لنقل الحجاج الفلسطنيين، بالإضافة إلى حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت، وكذلك 2390 حاجاً من جدة على متن 11 رحلة جوية من بينهم رحلتين الي باماكو لنقل حجاج دولة مالي، إضافة إلى حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت.



يذكر أن مصر للطيران تسير اليوم الأحد إجمالي 21 رحلة جوية لنقل 4700 حاجاً بواقع 11 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة لنقل 2850 حاجًا من حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت.



كما تسير 10 رحلات من مطار جدة لنقل 1850 حاجاً، بالإضافة إلى حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة والترانزيت.