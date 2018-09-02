هوندا سيفك



أحمد عوض



قفزت مبيعات "هوندا" بنسبة 144% لتصل إلى 188 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولي من العام الحالي، مقابل 77 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



وأكد حسن الإسكندرانى، مدير التسويق، بشركة النيل للتجارة والهندسة، الوكيل الحصرى لسيارات هوندا، أن أداء العلامة اليابانية شهد ارتفاعا خلال الشهور السبعة اﻷولي من 2018؛ لأسباب تتعلق بزيادة الطلب على طرازات "سيفك" و"سيتى" الجديدة التى تم طرحها بالسوق خلال الشهرين الماضيين، مبينًا أنها ساهمت في جذب شريحة جديدة من المستهلكين وزيادة المبيعات.



يذكر أن هوندا "سيفك" استحوذت على النصيب اﻷكبر من مبيعات العلامة اليابانية، بنسبة 46% مسجلة 121 وحدة، وتبعتها طرازات "CRV" بحصة 29% بإجمالي 55 سيارة، وتلتها "سيتى" بحصة 6.3% بواقع 12 مركبة.



وكشف الاسكندراني، عن أن المباحثات التي تجريها "النيل للتجارة والهندسة" مع الشركة اﻷم تتعلق بطرح موديلات "CRV 2019 " خلال الربع اﻷول من العام المقبل، باﻷضافه إلى الشركة ستطلق موديلات "سيفك" الجديدة خلال أكتوبر المقبل.



وأشار إلى أن الشركة تدرس رفع حصتها الاستيرادية من سيارات العلامة اليابانية؛ لمواجهة الطلب المتزايد عليها بنسبة 40% بالسوق، مؤكدًا أن "النيل للتجارة والهندسة" تعتمد فى عملياتها الاستيرادية على الفئات التي تتماشى مع احتياجات السوق، واﻷعلى تنافسية مع مع العلامات التجارية الأخرى.



وأوضح أن الشركة تقوم باستيراد طراز "CRV" من مصانع هوندا بأمريكا؛ لاسباب تتعلق بانتاجها الفئات التي تبلغ سعتها اللترية 1500 سي سي، دون التي يتم توريدها من المصانع اﻷخري للاسواق الخليجية التي تبلغ سعتها اللترية 2.5؛ بهدف تخفيض التكلفة الاستيرادية.