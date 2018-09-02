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بورصة وشركات
نعيم توصي بشراء سهم سيدي كرير للبتروكيماويات
الأحد 02 سبتمبر 2018 02:57 م
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المال - خاص:
أوصت بحوث "نعيم"، بشراء سهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
وأوضحت "نعيم"، في مذكرة بحثية -حصلت "المال" على نسخة منها- أن نتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من العام الجاري، جاءت أعلى من التوقعات بدعم من تعافي المبيعات وزيادة الأسعار ومساهمة إيثيدكو.
وكشفت المؤشرات المالية للشركة، عن ارتفاع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 12.2% على أساس سنوي، لتسجل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 681 مليون جنيه، مقابل 607 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت المبيعات إلى 2.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
سيدى كرير للبتروكيماويات
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