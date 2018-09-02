الفلاحين تحمل التجار مسئولية رفع أسعار الفاكهة

الخضار والفاكهة



عماد أو حسين: هناك جشع وتلاعب فى الأسواق والمزارعون ليسوا السبب



الصاوى أحمد



حملت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، عددا من التجار الكبار الذين يتحكمون فى سوق الفاكهة فى مصر، المسئولية عن الارتفاع الملحوظ فى أسعار الفاكهة مؤخرا، مؤكدة أن تلاعب هؤلاء التجار وجشعهم هو السبب الأساسى والرئيسى وراء رفع الأسعار فى الأسواق، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى، مثل العوامل الجوية وأمراض النبات.



وقال عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين، إن التجار الكبار هم المتحكمون فى الاسعار فى الوقت الحالى، والزيادات الاخيرة فى أسعار الفاكهة جاء نتيجة جشع هؤلاء التجار وتلاعبهم بالأسعار،مطالبا وزارة الزراعة بضرورة توفير الأمصال اللازمة لعلاج الفاكهة التي تتعرض للإصابة بالأمراض ومنها "المانجو"، لانها تعمل على وقاية الفاكهة قبل الإصابة وحمايتها بعد القضاء على المرض.



ولفت إلى أنه يجب التعامل في السوق من منطلق العرض والطلب، وإتاحة عنصر التنافسية بين الشركات التي تعمل على جلب محاصيل الفاكهة من التجار، مما يساعد على توفير الكميات كبيرة من الفاكهة فى الأسواق وانخفاض أسعارها.



وطالب نقيب عام الفلاحين،فى تصريحات لـ"المال " بتوفير الكيمات اللازمة من الفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية والشركات القابضة للسلع الغذائية،التابعة لوزارة التموين، مما يساهم فى حل أزمة ارتفاع أسعار الفاكهة،منوها بأنه يجب التعاون بين المجمعات الاستهلاكية ووزارة التموين، للتخلص من وظيفة الوسيط بين الشركات والمزارع، وهو ما يضمن وصول الفاكهة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة،لأن المزارعين مظلومون من قبل الوسطاء والتجار لانهم يسلمون الفاكهة بأسعار مخفضة للغاية ثم يقوم التجار برفعها بالأسواق.



وأوضح "ابوحسين"، أنه يجب تشديد الرقابة على التجار وضرورة العمل بالتسعيرة، مما يحد من جشع التجار فى التحكم فى زيادة أسعار الفاكهة.



من جانبه قال النوبى أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين،إن التسعيرة الإجبارية أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، وأن التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الجو أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وانخفاض نسبة المعروض، مناشدا المواطنين بعدم شراء الخضراوات والفواكه في بداية موسمها، لمواجهة ارتفاع الأسعارمنسوب،مشيرا إلى أن من الأسباب أيضا ضعف الرقابة علي الأسواق خصوصا في المناطق ذات الدخول المرتفعة حيث يوجد تباين في الأسعار مقارنة مع الشعبية،ومنها أيضا زيادة مستلزمات الأنتاج الزراعي التي تشمل الأسمدة والمخصبات والمبيدات فضلا عن زيادة أسعار "النولون " وإرتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج.



وأضاف الأمين العام للفلاحين،ان اسعار الفاكهة قفزت بشكل جنوني خلال الأيام الماضية،حيث تراوحت أسعار الجوافة من 15إلى 25 جنيها، والعنب من 12 إلي 15 جنيها، و "عنب كرموسون " ما بين 20 الي 25 جنيها حسب النوع ، والمانجو "الزبدية" 20 جنيها و"العويس " 35 جنيه،بينما يصل سعر المانجو الفص لـ80 جنيها،كما وصل سعر البلح الرملي أصفر -أحمر 10 جنيهات، والبارحي من 20إلي 30 جنيها، والتين من 15 الى 25 والكومثري من 20 إلى 30 جنيها والموز البلدي من 15 إلى 20 والمستورد بـ 30.