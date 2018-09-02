البنك العقاري يدرس مد ساعات العمل ضمن خطة تطوير الفروع

البنك العقاري المصري العربي 66

سهير محمد



عقد عمرو كمال، رئيس البنك العقاري المصري العربي اجتماع موسع مع مديرين فروع البنك نهاية الأسبوع الماضي لبدء تنفيذ خطة التطوير وإعادة الهيكلة لجميع وحدات البنك.



وأكد رئيس البنك خلال الاجتماع على أهمية تطوير الفروع من حيث البنية التحتية والأصول والموارد البشرية وتدريب العاملين ورفع كفائتهم، وحضر الاجتماع ايمن طولان المستشار التنفيذي للفروع.



وقال إن أهم أهداف أدارة البنك تتلخص في وقف نزيف خسائر التشغيل تحقيق أرباح وانتشار البنك بالسوق بشكل مؤثر من خلال فروعه وبشكل فعال والحصول على حصة من قطاع التجزئة المصرفية والارتقاء بكل موظفي البنك من خلال التدريب والعمل على رفع مستوى المعيشة للعاملين.



كما تم التأكيد على الفروع تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية لتغيير الصورة الذهنية للبنك حيث سيتم دعمها بكل الوسائل التكنولوجيا ورفع كفاءة البنية التحتيه بما يضمن الجودة والسرعة فى تقديم الخدمة للعملاء، وتوحيد تصميم الفروع وطرح منتجات جديدة.



وتقدم العاملون بالفروع لإدارة البنك ببعض المقترحات للتطوير ومنها زيادة ساعات العمل إلى الثالثة بدلا من الثاينة لضمان تقديم خدمة أفضل للعملاء.



واكدت إدارة البنك للعاملين في الفروع على دورية عقد الاجتماع كل شهر لمتابعة ما تم وما تحتاجه إليه الفروع من تطوير ودراسة مقترحات التطوير والبدء فى التنفيذ فى أسرع وقت.



وقال عمرو كمال في تصريحات سابقة لـ"المال" إن تكلفة تطوير فروع البنك الداخلية وزيادتها وميكنة نظام العمل وتطوير فرع الأردن تصل إلى 1.5 مليار جنيه.



وأضاف كمال أن عملية التطوير تمتد الى الفروع الداخلية وفرع الأردن وميكنة نظام العمل المصرفي، موضحاً أولويات عملية التطوير وتحقيق الانتشار من خلال افتتاح فروع جديدة فى الأماكن الحيوية التى لا يتواجد فيها مثل 6 أكتوبر والتجمع الخامس والهرم والمولات التجارية.



وأكد أن عملية التطوير تشمل إعادة تصميم وتطوير الفروع القائمة بحيث تحمل هوية البنك الجديدة حيث يتم العمل على تغيير الصورة الذهنية للبنك لأن كل فرع له شكل مختلف عن الآخر.



وأوضح أنه سيتم زيادة عدد الفروع من 27 فرعا إلى 40 فرعا منها فروع رئيسية ذات مساحات كبيرة تتراوح ما بين 120 - 300 متر وسيكون التوسع فيها بحساب وفروع صغيرة "مينى برانش " تتراوح مساحتها ما بين 60-120 متر وستمثل العدد الأكبر، بالإضافة إلى الفروع الإليكترونية والفروع في أماكن التجمعات التجارية.



وأشار عمرو إلى أن عملية التطوير وإعادة الهيكلة تشمل تدريب العاملين بالبنك ورفع كفاءتهم في كل القطاعات.



وأوضح أن تم البدء فى تطوير شبكة العمل بالبنك وميكنة نظام العمل بعد أن كانت تعمل يدويا بالكامل وتم التعاقد مع شركة مصرية "إيجابي" لميكنة البنك، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للميكنة خلال الربع الأول لعام 2019.