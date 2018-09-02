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نقل وملاحة
تفريغ 437 طن معدات بترولية لاستخدامه فى حقل ظهر
الأحد 02 سبتمبر 2018 01:51 م
تفريغ 437 طن معدات بترولية لاستخدامه فى حقل ظهر
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تفريغ 437 طن معدات بترولية لاستخدامه فى حقل ظهر
أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الأحد السفينة HHl Mississppi والتى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 138 مترا والغاطس 8.2 متر وذلك لتفريغ 437 طن معدات بترولية بالميناء وذلك لاستخدامها فى حقل ظهر للغاز.
كما استقبل الميناء السفينة IBLA التى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 92 مترا والغاطس 6.1 متر وذلك لتفريغ 6000 طن رخام.
وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.
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