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بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان تعيد طرح مناقصة للاستعانة بشركات التحصيل
الأحد 02 سبتمبر 2018 01:50 م
شركة مصر الجديدة للإسكان
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مصر الجديدة للإسكان تبيع وحدات بقيمة 68 مليون جنيه في يوليو
شركة مصر الجديدة للإسكان
رجب عزالدين
وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بجلسته المنعقدة 30 أغسطس المنصرم، على إعادة طرح مناقصة عامة بين الشركات والمكاتب المتخصصة لتحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن الهدف من تلك المناقصة سرعة تحصيل متأخرات العملاء بما يعظم التدفقات المالية.
وأضافت الشركة، أن مجلس إدارتها قرر إلغاء قرار لجنة البت المؤرخ 7 مارس الماضى بخصوص عملية تحصيل المستحقات، والتى قررت فيه تكليف لجنة من داخل الشركة بأعمال متابعة تحصيل متأخرات العملاء.
وطرحت الشركة مناقصة فى 10 سبتمبر 2017 للاستعانة بشركات أخرى فى تحصيل مستحقاتها المالية، وقالت لجنة البت فى مارس 2018 إن العطاءات المقدمة غير جادة أو غير متخصصة، وأوصت بعدم جدوى إعادة طرح العملية مرة أخرى، وتكليف لجنة من داخلها للقيام بأعمال متابعة مستحقات ومتأخرات العملاء.
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
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