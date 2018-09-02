موانئ بورسعيد تستقبل 9 سفن حاويات

دمياط للحاويات



أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 9 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 5 سفن ومتواجد على الأرصفه سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل إجراءات دخول وخروج السفن من وإلى الميناء.



