السويس للأسمنت تبيع 200 ألف متر بالقرب من العاصمة الجديدة

السويس للأسمنت

رجب عزالدين



قالت شركة السويس للأسمنت، إنها بصدد بيع قطعة أرض مساحتها 200 ألف متر مربع، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بنظام المظاريف المغلقة.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن قطعة الأرض المشار إليها تصنف باعتبارها فضاء صناعى بالكيلو 30 طريق القطامية – العين السخنة على بعد 8 كيلو من بوابات القاهرة.



ومن المقرر تقديم عروض الشراء، اعتبارًا من الأحد -الموافق 16 سبتمبر الجارى- وحتى نهاية عمل الأحد 30 سبتمبر، ابتداءً من الساعة التاسعة وحتى الثانية ظهراً.



وقالت الشركة، إن البت فى العروض سيكون خلال 15 يومًا فور انتهاء موعد التقديم، مشيرة إلى أحقيتها فى رفض عملية البيع لأى سبب من الأسباب وفقًا للبيان.