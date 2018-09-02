ميناء دمياط: نعمل على مدار 24 ساعة

ميناء دمياط 6



المال-خاص



أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يعمل على مدار الـ24 ساعة، وبدون رسوم إضافية، موضحة أن ذلك يأتى التزاما وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 791 لسنة 2018، والذى يشمل جميع الجهات المعنية العاملة داخل الميناء بالعمل على مدار 24 ساعة يوميا دون تحصيل أية مقابل مادى إضافى من العملاء.



ويأتى منشور الميناء تصحيحا لما قالته بعض الشركات، أواخر يونيو الماضى، أن الموانئ المصرية لا تعمل 24 ساعة، من بينهم أحمد مصطفى، رئيس شركة سفتى لينك للملاحة.



وكان رئيس شركة سفتى لينك للملاحة، قال فى تصريحاته لـ«المال«، إنه لابد من الفصل بين العديد من الجهات العاملة بالميناء والمسئولة عن عملية الإفراج عن البضائع، لافتا إلى أن هيئة الميناء تفتح بواباتها لاستقبال السفن فى أى وقت، إلا أن الجهات الأخرى التى لابد أن توافق على الإفراج عن البضائع فتختلف بها ساعات العمل.



وأضاف أن الحل لتنفيذ القرار على أرض الواقع أن يتم تنفيذ ورديتين 16 ساعة للمراكز اللوجستية داخل الموانئ، والكشف ومعاينة البضائع، وإدخال البيانات وخزائن الدفع، بينما يتم تنفيذ 3 ورديات للصرف عن البضائع والمنافذ وجميع الجهات الأخرى.



وأوضح أنه يتم تحصيل رسم خدمة إضافى فى حدود 500 جنيه للرسالة التى يرغب صاحبها أومن ينوب عنه فى العمل خلال الوقت الإضافى، على أن يتم توزيعها على الموظفين بتلك النوبتجيات من الجهات الحكومية المختلفة، خاصة موظفى الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.