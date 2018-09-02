كواليس اجتماع عمرو طلعت بجمعية اتصال‎

عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد



المال -خاص



التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء مجلس إدارة جمعية اتصال برئاسة الدكتور حازم الطحاوى بمقر الوزارة في القرية الذكية، وذلك بحضور مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشيرين الجندى مستشار الوزير لشئون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يأتي اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الدكتور عمرو طلعت مع منظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل مناقشة مختلف الرؤى حول آليات تنمية القطاع.



وخلال اللقاء أكد طلعت على أهمية هذه اللقاءات من أجل إتاحة فرص التواصل البناء، مشيدا بما شاهده خلال زيارته للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب من شباب واعد، وبرامج لدعم الإبداع ورعاية الموهوبين تكنولوجيا في مجمع الإبداع التكنولوجي والذي تم انشاؤه بمبادرة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ويتم إدارته من خلال تحالف تقوده جمعية اتصال ويضم عدد من الجهات البحثية والاكاديمية والشركات.



وخلال اللقاء استعرض الطحاوى استراتيجية جمعية اتصال، وبرامجها التي تنفذها بالتعاون مع "ايتيدا" لرفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعدتها على التواجد فى الأسواق العالمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة برامج التدريب المتخصصة وبناء القدرات التكنولوجية.



وأكد أعضاء مجلس ادارة جمعية اتصال على تطلعهم لبلورة استراتيجية لتنمية صناعة البرمجيات على غرار استراتيجية تصميم وصناعة الالكترونيات، كما ناقش أعضاء الجمعية أهم الآليات المطلوبة لتنمية صناعة الالكترونيات من خلال العمل على توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من المناطق التكنولوجية، وبناء القدرات.



وفي هذا السياق استعرض طلعت مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اللجان المنبثقة من اللجنة الوزارية التي تشرف على مشروعات تطوير المنظومة التعليمية باستخدام أنظمة التعليم الذكي والذي يعد التابلت التعليمي أحد أهم عناصرها.



كما تضمن اللقاء استعراض البرامج التي يتم تنفيذها لتوظيف انتشار أنشطة جمعية اتصال بالمحافظات من أجل تنفيذ برامج تنمية الصناعة، بالإضافة إلى أهمية تسليط الضوء على صناعة مراكز الاتصالات، كما شمل اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهم المقترحات لمواجهتها.