جمارك الإسكندرية: 2.9 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها خلال أغسطس

جمارك الإسكندرية

مها أبوودن



أعلنت وزارة المالية، عن حجم السيارات المفرج عنها من خلال جمارك الإسكندرية، خلال شهر أغسطس 2018، بواقع 8736 سيارة ركوب «ملاكي»، بقيمة بلغت 1.6 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات خلال أغسطس 2018 نحو 814 مليون جنيه.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بلغت 410 ملايين جنيه.



وأكد أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال نفس الشهر أفرجت عن 891 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، بقيمة بلغت 396 مليون جنيه، وإجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 190 مليون جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير يقدر 26 مليون جنيه.



وأوضح أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 744 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 650 مليون، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 151 مليون جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 20 مليونًا و518 ألف جنيه.



وأشار البيان إلى أن شهر أغسطس 2018 شهد تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 186 مليون، وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية 2.9 مليار جنيه.



كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة 1.1 مليار جنيه، بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية.