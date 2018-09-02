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محافظ الجيزة في أولى تصريحاته: اللى مش هيقدر يشتغل يمشى
الأحد 02 سبتمبر 2018 12:33 م
اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
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اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
بدور إبراهيم
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى اهتماماته، مشيراً إلى أنه ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.
وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع، قائلاً: "إللى مش هيقدر يشتغل يمشى"، موضحاً أنه على دراية كاملة بكافة مشاكل المحافظة وسيسعى جاهداً على تحقيق آمال وطموحات المواطن الجيزاوى.
وحدد المحافظ خلال لقاءه الأول مع رؤساء الأحياء والمدن مبادئه فى العمل بالانضباط والالتزام والشفافية، مطالباً رؤساء الأحياء والمدن بتطبيق القانون دون خوف أو تردد، قائلاً: "متخافوش وأنا فى ضهركم".
وقال محافظ الجيزة إن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات المبانى ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية.
وشدد المحافظ أنه لا تهاون فى إسترداد كل شبر من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.
ولفت إلى أنه لابد من إيجاد حلول غير تقليدية لمشكلة الباعة الجائلين وتوفير أسواق حضارية لهم.
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