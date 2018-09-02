EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
رئيس السكة الحديد يحيل بعض المسئولين للتحقيق لتسببهم في تأخر قطار
الأحد 02 سبتمبر 2018 12:12 م
المهندس أشرف رسلان في الجولة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
جولة مفاجئة لرئيس هيئة السكة الحديد بشبين القناطر
"السكة الحديد" تعتذر عن تأخر بعض القطارات بسبب "خفض السرعة"
المهندس أشرف رسلان في الجولة
محمود محسن
تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، محطة القاهرة، فى ساعة مبكرة، لمتابعة انتظام العاملين وحركة مسير القطارات.
وتفقد رسلان، خلال الجولة، أرصفة المحطة وعدد من القطارات المتجهة إلى الوجهين البحرى والقبلى.
وقرر رئيس الهيئة أثناء تفقده المحطة تحويل المتسبب فى تأخير قطار 980 لمدة 20 دقيقة للتحقيق، ومجازاة بعض المسئولين بقطاع الصيانة بمنطقة القاهرة، مشددًا على أعمال النظافة بالمحطة وداخل القطارات.
وأكد أن الغرض من هذا المرور والتفتيش المفاجئ إعادة الانضباط لكافة العاملين بالهيئة، خاصة العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.
السكك الحديدية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا