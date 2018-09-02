ساويرس: أهاجم عبدالناصر لأن تأثير أفعاله السلبية مستمر حتى اليوم



أحمد صبرى

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال والملياردير الشهير، إن هجومه على الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر جاء لأن تأثير أفعاله السلبية مازال مستمرا حتى اليوم.

جاء ذلك خلال ردوده على متابعيه بعد هجوم له أمس على عبدالناصر حيث قال ساويرس فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر حول أسباب تأميم عبد الناصر للشركات: مفيش اسباب مزاج الزعيم الخالد على اساس ان نضحى بالأغنياء والطبقة العليا من اجل الطبقات الفقيرة على أساس إن هو ده الحل العبقرى للاقتصاد فخرب البلد وكتم الحريات.

واستاء عدد من المغردين من ساويرس حيث اتهمه البعض بظلم عبد الناظر خلافا الواقع حيث قال محمود: لولا التأميم بلدكـ كانت هتجيب فلوس منين ..! كانت هتعمل السد العالي ومصانع الحديد والصلب منين ؟ معلهش بس لحظة واحدة لولا التاميم دا اهلك كان هيبقئ عندهم ارض مثلا ؟ الناس الغنية اللي زيك كدة هتبص ع ان التاميم كان افه صغري .. مع انه ف الحقيقة كان بيديك حقك الي انسلب منك ؟ فرد عليه ساويرس :انت روحت مدارس ول لا.











