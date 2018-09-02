EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
سوزوكى «ألتو» تهيمن على «الهاتشباك»
الأحد 02 سبتمبر 2018 12:04 م
سوزوكي ألتو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السعر يقود سوزوكى ألتو لصدارة "السيارات المينى"
سوزوكى ألتو تستحوذ على 73% من مبيعات السيارات المينى
تخفيض أسعار سوزوكى ألتو وبالينو 10 - 20 ألف جنيه
سوزوكي ألتو
■ «كابتشر» تزيح «رينيجيد» من صدارة SUV المتوسطة
أحمد عوض
هيمنت سوزوكى «ألتو» على حصة سوقية %76 من مبيعات السيارات الهاتشباك الصغيرة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، وتبعتها «كيا بيكانتو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %10.4، وتبعتها «هيونداى 10 i بحصة %7.7، وتلتها «فيات 500» بحصة %6.
وتصدرت «هيونداى فيرنا» قائمة مبيعات السيارات الصغيرة الحجم بحصة سوقية %52.7، وتبعتها «رينو لوجان» بحصة %18.1، وتلتها «شيفروليه لانوس» بحصة %9.9، ثم «شيفروليه افيو» بحصة %8.3، وتلتها «هيونداى أكسنت» بحصة %7.8.
وجاءت «تويوتا ياريس» فى المرتبة الخامسة بحصة %1.1، وتلتها «أوبل كورسا» بحصة %0.7، وتبعتها «فيات بانتو» بحصة %0.6، ثم «سوزوكى سياز» بحصة %0.4، وتلتها «سويفت ديزاير» بحصة %0.2، و«تويوتا يارس» فئة السيدان بحصة %0.1.
وحافظت «نيسان صنى» على تصدرها قائمة مبيعات سيارات الركوب المتوسطة بعد استحواذها على حصة سوقية %21.6، وتبعتها شيفروليه «GP52 CKD» بحصة %10.7، وتلتها نيسان «سنترا» بحصة %10.4، ثم هيونداى «النترا AD» بحصة %1.3.
واحتلت «تويوتا كورولا» المرتبة الخامسة بحصة سوقية %10.2، وتبعتها هيونداى «النترا HD» بحصة %7.3، وتلتها LD ميتسوبيشى «لانسر» بحصة %5.9، ثم كيا «سيراتو» %5.5.
وجاءت «رينو ستيب واي» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %4.9، وتبعتها «أوبل إسترا» بحصة %4.2، تلتها «فورد فوكاس» بحصة %2.6، ثم مازدا «M3» بحصة %1.3، فيما حصدت العلامات التجارية اﻷخرى حصة سوقية %4.1.
«أنسيجنيا» تسيطر على مبيعات العائلية
هيمنت أوبل «أنسيجنيا» على مبيعات سيارات الركوب العائلية «السيدان» بنسبة %75.2، وتبعتها «فورد فيوجن» بحصة %15.6، تلتها بيجو «508» بحصة %6.4، ثم أوبل «كاسكادا» بحصة %1.5.
وجاءت هيونداى «سوناتا» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها 0.6%، وتبعتها تويوتا «كامرى» بحصة %0.5، تلتها ألفا روميو «جوليا» بحصة %0.1.
واستحوذت كيا «سول» على الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات سيارات الركوب المتعددة اﻷغراض «MBV» بنسبة %63.1، وتبعتها سوزوكى «ارتيجا» بحصة %20، تلتها تويوتا «أفانزا» بحصة %14.4، بينما بلغت مبيعات العلامات التجارية اﻷخرى حصة سوقية %2.2.
وأزاحت رينو «كابتشر» جيب «رينيجيد» من صدارة مبيعات سيارات الركوب الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» بعد استحواذها على حصة سوقية %33.9، فيما سجلت الثانية حصة %26.9 خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى.
وحلت أوبل «كروس لاند إكس» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرها %15.8، وتبعتها هيونداى «كريتا» بحصة 8.6%، وتلتها بيجو «2008» بحصة %6.3، وجاءت فورد «ايكوسبورت» فى المرتبة بحصة %5، وتبعتها فيات «X500» بحصة %2، تلتها نيسان «جوك» %1.4، ثم أوبل «موكا» بحصة %0.1.
«توسان» تتربع على عرش «SUV»
تصدرت هيونداى «توسان» قائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية المتعددة الاستخدمات المتوسطة، بعد استحواذها على حصة سوقية %24، وتبعتها نيسان «قشقاى» %16، وتلتها رينو «كادجار» بحصة %14.3.
وجاءت شيرى «تيجو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %11.8، وتبعتها «كيا سبورتاج» بحصة %10.1، وتلتها ميتسوبيشى «إكليبس كروس» بحصة %6.6، ثم سوبارو «XV» بصحة 4.2%، وتبعتها فورد «كوجا» بحصة %3. وحلت رينو «داستر» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %2.3، وتبعتها شيفروليه «إيكونكس» بحصة %2.2، وتبعتها أوبل « جراند لاند إكس» بحصة %1.3، وتلتها بريليانس V3 بحصة 1.2%، جيب رانجلر بحصة %1.1.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا