سوزوكى «ألتو» تهيمن على «الهاتشباك»

سوزوكي ألتو



■ «كابتشر» تزيح «رينيجيد» من صدارة SUV المتوسطة



أحمد عوض



هيمنت سوزوكى «ألتو» على حصة سوقية %76 من مبيعات السيارات الهاتشباك الصغيرة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، وتبعتها «كيا بيكانتو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %10.4، وتبعتها «هيونداى 10 i بحصة %7.7، وتلتها «فيات 500» بحصة %6.



وتصدرت «هيونداى فيرنا» قائمة مبيعات السيارات الصغيرة الحجم بحصة سوقية %52.7، وتبعتها «رينو لوجان» بحصة %18.1، وتلتها «شيفروليه لانوس» بحصة %9.9، ثم «شيفروليه افيو» بحصة %8.3، وتلتها «هيونداى أكسنت» بحصة %7.8.



وجاءت «تويوتا ياريس» فى المرتبة الخامسة بحصة %1.1، وتلتها «أوبل كورسا» بحصة %0.7، وتبعتها «فيات بانتو» بحصة %0.6، ثم «سوزوكى سياز» بحصة %0.4، وتلتها «سويفت ديزاير» بحصة %0.2، و«تويوتا يارس» فئة السيدان بحصة %0.1.



وحافظت «نيسان صنى» على تصدرها قائمة مبيعات سيارات الركوب المتوسطة بعد استحواذها على حصة سوقية %21.6، وتبعتها شيفروليه «GP52 CKD» بحصة %10.7، وتلتها نيسان «سنترا» بحصة %10.4، ثم هيونداى «النترا AD» بحصة %1.3.



واحتلت «تويوتا كورولا» المرتبة الخامسة بحصة سوقية %10.2، وتبعتها هيونداى «النترا HD» بحصة %7.3، وتلتها LD ميتسوبيشى «لانسر» بحصة %5.9، ثم كيا «سيراتو» %5.5.



وجاءت «رينو ستيب واي» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %4.9، وتبعتها «أوبل إسترا» بحصة %4.2، تلتها «فورد فوكاس» بحصة %2.6، ثم مازدا «M3» بحصة %1.3، فيما حصدت العلامات التجارية اﻷخرى حصة سوقية %4.1.



«أنسيجنيا» تسيطر على مبيعات العائلية



هيمنت أوبل «أنسيجنيا» على مبيعات سيارات الركوب العائلية «السيدان» بنسبة %75.2، وتبعتها «فورد فيوجن» بحصة %15.6، تلتها بيجو «508» بحصة %6.4، ثم أوبل «كاسكادا» بحصة %1.5.



وجاءت هيونداى «سوناتا» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها 0.6%، وتبعتها تويوتا «كامرى» بحصة %0.5، تلتها ألفا روميو «جوليا» بحصة %0.1.



واستحوذت كيا «سول» على الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات سيارات الركوب المتعددة اﻷغراض «MBV» بنسبة %63.1، وتبعتها سوزوكى «ارتيجا» بحصة %20، تلتها تويوتا «أفانزا» بحصة %14.4، بينما بلغت مبيعات العلامات التجارية اﻷخرى حصة سوقية %2.2.



وأزاحت رينو «كابتشر» جيب «رينيجيد» من صدارة مبيعات سيارات الركوب الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» بعد استحواذها على حصة سوقية %33.9، فيما سجلت الثانية حصة %26.9 خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى.



وحلت أوبل «كروس لاند إكس» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرها %15.8، وتبعتها هيونداى «كريتا» بحصة 8.6%، وتلتها بيجو «2008» بحصة %6.3، وجاءت فورد «ايكوسبورت» فى المرتبة بحصة %5، وتبعتها فيات «X500» بحصة %2، تلتها نيسان «جوك» %1.4، ثم أوبل «موكا» بحصة %0.1.



«توسان» تتربع على عرش «SUV»



تصدرت هيونداى «توسان» قائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية المتعددة الاستخدمات المتوسطة، بعد استحواذها على حصة سوقية %24، وتبعتها نيسان «قشقاى» %16، وتلتها رينو «كادجار» بحصة %14.3.



وجاءت شيرى «تيجو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %11.8، وتبعتها «كيا سبورتاج» بحصة %10.1، وتلتها ميتسوبيشى «إكليبس كروس» بحصة %6.6، ثم سوبارو «XV» بصحة 4.2%، وتبعتها فورد «كوجا» بحصة %3. وحلت رينو «داستر» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %2.3، وتبعتها شيفروليه «إيكونكس» بحصة %2.2، وتبعتها أوبل « جراند لاند إكس» بحصة %1.3، وتلتها بريليانس V3 بحصة 1.2%، جيب رانجلر بحصة %1.1.