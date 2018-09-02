التموين تناقش ضوابط تسويق وتسليم الأرز لموسم 2018

الدكتور على المصيلحى، وزير التموين

المال - خاص



اجتمع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مع اللجنة العليا للأرز، لبحث استعدادات الوزارة لتوريد الأرز الشعير المحلى موسم 2018.



وحضر الاجتماع الجهات المعنية ذات الصلة، وتشمل ممثلى (الهيئة العامة للسلع التموينية- الشركة القابضة للصناعات الغذائية- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات).



وناقش الاجتماع وضع مجموعة من الضوابط والقواعد المُنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى موسم 2018، واستلام الأرز الأبيض، ومن المقرر أن يتم تسويق وتوريد الأرز لحساب الهيئة العامة السلع التموينية، ويكون توريد المحصول اختيارياً اعتباراً من 15/9/2018 حتى 15/11/2018 على أن يقتصر تسويق الأرز الشعير لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين، وهى (الشركة القابضة للصناعات الغذائية- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين).



وأكد المصيلحى أنه من المقرر أن يصدر قراراً وزارياً مشترك خلال أيام من الوزراء المعنيين (التموين والتجارة الداخلية- الزراعة وإستصلاح الأراضى- المالية) بشأن ضوابط توريد الأرز الشعير، والمقرر به تحديد اسعار شراء الطن من الأرز الشعير بنوعية (رفيع الحبه- عريض الحبه)



واستعرض المصيلحى السعات التخزينية والمواقع الفارغة التابعة للجهات المسوقة، والتى تصلح لإستخدامها فى تخزين الأرز الشعير على غرار القمح ولا يسمح بتخزين الارز الشعير إلا فى المواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات والتى يتم معاينتها واعتمادها من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.



وأشار المصيلحى إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط المنظمة، وسيعلن عنها تفصيلياً فى القرار الوزارى المشترك، مشدداً على أنه سيكون هناك لجان بمواقع الاستلام مسئولة عن استلام المحصول وفقاً لهذه الضوابط المُنظمة، وتشمل اللجان فى عضويتها مندوب (وزارة التموين- وزارة التجارة والصناعة - وزارة الزراعة – مندوب عن الجهة المسوقة- مندوب من الجمعية القبانية).



وأكد المصيلحى أنه من أهم الضوابط المحددة لاستلام الأرز، أن لا تقل درجة النظافة عن 94%، ونسبة الرطوبة لا تزيد عن 14.