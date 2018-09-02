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بورصة وشركات
سهم جلوبال تيلكوم يهوى 10% بعد تلميحات بسحب عرض فيون
الأحد 02 سبتمبر 2018 12:19 م
هبوط فى البورصة المصرية
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جلوبال تيلكوم تفصح للبورصة عن تطورات عرض فيون
هبوط فى البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
في رد فعل سريع حول بيان شركة جلوبال تيلكوم القابضة، الصادر -اليوم الأحد- حول تطورات عرض شركة فيون ليمتد، إنهالت عمليات البيع العشوائية على سهم جلوبال بالبورصة، ليهوى 10% حتى منتصف تعاملات الجلسة، وسط تداولات مرتفعة.
وأفصحت شاشات تداول البورصة، أن سهم جلوبال هبط بالقرب من 10% إلى مستوى 3.80 جنيه، بقيم تداول قدرها 83.6 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 21.5 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 18.3 ألف عملية.
وكشفت الشركة، عن آخر التطورات المتعلقة بالعرض المقدم من شركة فيون ليمتد لشراء حصة الأولى فى كل من باكستان وبنجلاديش، والذي يشير إلى إمكانية سحب فيون عرضها وعدم الموافقة عليه من مساهمي الأقلية.
وقالت جلوبال في إفصاحها: "فيون أكدت أن عرضها سيظل قائماً، لكن لا يمكنها التأكد بأنه سيظل متاحاً لأجل غير مسمى".
يشار إلى أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها امستردام قدمت مطلع يوليو الماضي، عرضًا إلى جلوبال تليكوم المدرجة في البورصة المصرية لشراء الحصص التي لا تملكها بالفعل في أنشطتها في باكستان وبنجلادش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما في ذلك الديون.
يذكر أن فيون تمتلك حصة نسبتها 57.7 % في جلوبال تيلكوم التي تمتلك علامات تجارية، من بينها "جاز" في باكستان و"بنجلالينك" في بنجلادش.
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