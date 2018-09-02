بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة البريد‎

عصام الصغير - رئيس البريد

المال – خاص:



أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، قراراً، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة عصام محمد الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وحتى 15 يوليو 2019.



يشكل المجلس بعضوية كل من:



أولًا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة، وهم:



- إسلام يوسف عبد السميع حسن قنديل، رئيس قطاع تطوير وتطبيق النظم بالهيئة القومية للبريد.

- سامح محمود محمد أبو السعود، رئيس محور الشئون التجارية بالهيئة القومية للبريد.

- خالد إمام يوسف إسماعيل، رئيس محور الشئون المالية بالهيئة القومية للبريد.



ثانياً: المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



ثالثاً: أعضاء من ذوى الخبرة، وهم:



- المهندس محمد يحيى محمد محب، الرئيس التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

- حسين فايق صلاح صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية.

- مدحت مصطفى مدني، من رواد مهنة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في مصر.

- الدكتور خالد سرى صيام خبير قانونى.

- رامي أحمد عادل محمد أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق.

- نهال كمال حسين، خبيرة مصرفية.

- طه محمود خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "BDO" محاسبون ومستشارون قانونيون.

- إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- عصام الدين محمد الوكيل، عضو مجلس الإدارة المنتدب سابقا المصرف العربي الدولي.

- عبده إبراهيم عبده القشاوى بكالوريوس في الاقتصاد – جامعة أمريكية.



رابعاً: ممثل النقابة العامة للبريد