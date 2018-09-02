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نقل وملاحة
طرح مخازن تهريب البضائع في بورسعيد للبيع بالمزد العلني
الأحد 02 سبتمبر 2018 11:25 ص
بورسعيد
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أماني العزازي
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على الاستمرار في متابعه غلق المحلات والمخازن المعدة لتجهيز الملابس للتهريب.
وشدد خلال الاجتماع الأسبوعي الموسع الذي عقد بحضور ممثلي الجمارك وأمن الموانئ وتأمين المحور والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد غنيم نائب المحافظ، على ضرورة إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من التهريب وطالب المحافظ بعمل دراسة خاصة بإحكام السيطرة على أتوبيسات نقل عمال الاستثمار بنقل أماكن انتظارها داخل المنطقة الحرة العامة لمنع أعمال تخزين المهربات بداخلها.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ ما تم تنفيذه خلال الأسبوع الماضي والجهد المبذول والموقف الحالي للمنافذ الجمركية.
وقرر المحافظ طرح مخازن التهريب التي تم إغلاقها خلال حملات مكافحة التهريب للبيع بالمزاد العلني على أن يتم استغلالها في الأنشطة التجارية فقط.
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