القوات المسلحة تبدأ تنفيذ محور ميناء أبو قير - الطريق الساحلى

الطريق الدائري



السيد فؤاد



بدأت شركة السعداوي للمقاولات بتنفيذ محور ميناء أبو قير - الطريق الساحلي " الجديد" وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وقالت مصادر بمحافظة الإسكندرية إن المحور الجديد من أهم الشرايين المرورية الجديدة، في الوقت الذي بدأت فيه شركات الشحن والتفريغ بالاهتمام بميناء أبو قير كأحد أهم الموانئ بالإسكندرية، فى الوقت الذى يشهد فيه ميناءا الإسكندرية والدخيلة تكدسا في عدد السفن.



ويصل طول المحور الجديد قرابة الـ7 كيلو مترات، وبتكلفة تتخطى الـ300 مليون جنيه، وهو المحور الثاني الذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمحافظة بعد محور المحمودية الذي يصل طوله لقرابة 21 كيلو مترا وسط المدينة.



وكان قد وافق الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية في مارس 2017 على المحور الجديد "أبو قير - الطريق الساحلى".



ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع قرابة العام لينتهى في اغسطس من العام المقبل.



وبانتهاء هذا المحور تكون جميع الموانئ بالإسكندرية "الإسكندرية، الدخيلة، أبو قير" مربوطة بالطريق الدولي الساحلي.



كما أن المحور الجديد سيخف الضغط عن مناطق شرق الإسكندرية على رأسها المعمورة البلد وطوسون وأبو قير والمنتزه.



وطبقًا للعدد من شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، فان ادارة القوات البحرية لميناء أبو قير البحرى، تمكنت من جذب عدد من الخطوط الملاحية العاملة فى نشاط الحبوب، نظرًا لانخفاض الرسوم المدفوعة، وتسهيل خروج ودخول البضاعة، بينما يعانى ميناء الدخيلة من التكدس، نتيجة عدم تنفيذ محطة الغلال الجديدة التى أعلن عنها منذ ما يزيد عن 4 أعوام حتى الآن، علاوة على عدم الانتهاء من تنفيذ الوصلة الحرة التى تربط الميناء بالطريق الدولى الساحلى حتى الآن، رغم البدء فيه منذ عامين.



ويضم ميناء أبو قير رصيف يصل إلى 500 متر، ويمكنه أن يستوعب 4 سفن حبوب فى وقت واحد، بينما ميناء الدخيلة الأقدم والأوسع يستوعب 5 سفن، ويتردد عليه 10 فى وقت واحد، نظرا لوجود 9 شركات كبرى تستقبل سفن الحبوب، علاوة على بعض الشركات الأخرى الأصغر، وبعض الشركات تستقبل سفينتين فى نفس الوقت.











