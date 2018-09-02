وصول بعثة القوات المسلحة للحج إلى أرض الوطن

عودة الحجاج

بدور إبراهيم



عادت بعثة الحج للقوات المسلحة التى نظمتها إدارة الشؤون المعنوية من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وقد ضمت البعثة عدد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم، وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والتي تأتي في إطار منظومة الرعاية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة بأبنائها المقاتلين والعاملين المدنيين بها.



وأشاد حجاج البعثة بمستوى الإعداد والتنظيم الجيد والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير سبل الراحة للحجيج خلال أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر ، بدءاً منالسفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والخدمات الطبية المقدمة لهم.



وقدم أفراد بعثة الحج الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما قدمته لهم من رعاية وإهتمام وتذليل أى معوقات أثناء أدائهم كافة المناسك.