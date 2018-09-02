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بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء
الأحد 02 سبتمبر 2018 11:05 ص
خسائر البورصة المصرية 55
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خسائر البورصة المصرية 55
مصطفى طلعت
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاحد، أولى جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي في المؤشرات.
وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.65% ليصل إلى 15904 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% إلى 747 نقطة، ومؤشر "Egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليسجل 1935 نقطة.
يشار إلى أن البورصة سجلت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات، الأسبوع المنقضي، بدعم الأداء القوي لقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك وعودة المستثمرين الأجانب نحو الشراء.
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