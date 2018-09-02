أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة تستهل تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء

خسائر البورصة المصرية 55
خسائر البورصة المصرية 55
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مصطفى طلعت

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاحد، أولى جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي في المؤشرات.

وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.65% ليصل إلى 15904 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% إلى 747 نقطة، ومؤشر "Egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليسجل 1935 نقطة.

يشار إلى أن البورصة سجلت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات، الأسبوع المنقضي، بدعم الأداء القوي لقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك وعودة المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

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