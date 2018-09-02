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سيــارات

انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية باليابان للمرة الأولى منذ 15 شهرًا

سيارات كهربائية
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شريف عيسى

هبطت مبيعات السيارات الكهربائية باليابان خلال يوليو من هذا العام، للمرة الأولى منذ 15 شهرا، بنسبة بلغت 10%، لتسجل 3705 سيارة.

وقال تقرير صادر عن موقع ev-sales أن مبيعات يوليو كانت الأسوء على الإطلاق عندما هبط عدد السيارات الكهربائية 56%، مسجلة 930 وحدة مباعة.

بلغت مبيعات الطرازات الكهربائية بالسوق الياباني خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 30 ألفا، و932 سيارة.

وتصدرت نيسان ليف قائمة قائمة الطرازات الأعلى مبيعا بالسوق اليابانى خلال يوليو بعد ان تمكنت من تسليم 2040 سيارة، بحصة سوقية 55.1% من المبيعات الإجمالية للسيارات الكهربائية.

وحلت تويوتا بريوس PHEV بالمركز الثانى فى قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعا خلال يوليو بإجمالى 930 سيارة مباعة، بحصة سوقية 13.8%، واقتنصت ميتسوبيشي أوتلاندر PHEV المركز الثالث فى القائمة بعد ان استطاعت بيع 330 سيارة بحصة سوقية 8.9%.

واستطاعت بي إم دابليو 22xe Active Tourer من الاحتفاظ بالمرتبة الرابعة فى قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعا بسوق السيارات اليابانى بعد أن تمكنت من بيع 110 سيارة بحصة سوقية 3%، أما المركز الخامس فجاء من نصيب الطراز الألمانى مينى كانترى مان PHEV بإجمالى 40 سيارة، وحصة سوقية 1.1%.

وحصلت باقى الطرازات على حصة سوقية قدرها 6.1%، بعد ان تمكنت خلال شهر يوليو من بيع 255 سيارة.

وتهيمن كلا من نيسان، وتويوتا، وميتسوبيشى على مبيعات سوق السيارات الكهربائية باليابان بحصة تصل إلى 90% من إجمالى المبيعات، فيما تتصدر بى إم دابليو على المركز الرابع بحصة سوقية 4%، فيما تمثل حصة مرسيدس 2%.






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