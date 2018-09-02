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عقـــارات
الإسكان: مهلة شهر لاستكمال مقدمات الحجز لمن لم يسددوا بقرعات الأراضي من 2014
الأحد 02 سبتمبر 2018 10:49 ص
طارق السباعي
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طارق
بدور إبراهيم
قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن الهيئة بدأت تنفيذ قرار منح مهلة شهر لاستكمال مقدمات الحجز، وذلك للعملاء السابق فوزهم بقطع أراضي إسكان (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً)، ولم يقوموا باستكمال مقدم الحجز خلال الفترة الممنوحة لهم، ولم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز للقرعات العلنية المُعلن عنها بداية من عام 2014 وحتى 25/7/2017، وذلك تلبية من الهيئة لرغبة العملاء، ومنحهم مهلة أخرى لاستكمال مقدمات الحجز.
وقال المهندس طارق السباعي: يتم منح المهلة بالشروط التالية: أن تكون قطع الأراضي من ضمن القطع السابق الإعلان عنها بداية من عام 2014 وحتى تاريخ 25/7/2017 فقط، وأن تكون قطع الأراضي السابق الفوز بها ما زالت شاغرة، وعدم سحب مقدمات الحجز السابق سدادها، ويتم التعامل وفقاً للأسعار الحالية والمُحددة بجهاز المدينة المختص، ويتم التوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه على العملاء الراغبين فى التقدم لاستكمال مقدمات الحجز، وفقاً للشروط المذكورة، التقدم لجهاز المدينة التابع له قطعة الأرض السابق الفوز بها، والتوقيع على الإقرار الخاص بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والتوجه لفرع بنك التعمير والإسكان المختص بالمدينة التابع لها قطعة الأرض، لسداد المبالغ المطلوبة، واستكمال باقى الإجراءات، وذلك بموجب الخطاب الصادر للعميل من جهاز المدينة، والمتضمن أن قطعة الأرض شاغرة، ورقم قطعة الأرض، وبياناتها، واسم العميل، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع فروع بنك التعمير والإسكان المختصة من الساعة 3 : 5 مساءً.
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