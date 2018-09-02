جلوبال تيلكوم تفصح للبورصة عن تطورات عرض فيون

مصطفى طلعت



أفصحت شركة جلوبال تيلكوم القابضة للبورصة المصرية، اليوم الاحد، عن آخر التطورات المتعلقة بالعرض المقدم من شركة فيون ليمتد لشراء حصة الأولى فى كل من باكستان وبنجلاديش.



وحصلت "المال" أمس من مصادرها على نص البيان الصادر عن الشركة ونشرته قبل إرساله إلى إدارة البورصة صباح اليوم.



يشار إلى أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها امستردام قدمت مطلع يوليو الماضي، عرضا إلى جلوبال تليكوم المدرجة في البورصة المصرية لشراء الحصص التي لا تملكها بالفعل في أنشطتها في باكستان وبنجلادش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما في ذلك الديون.



جدير بالذكر أن فيون تمتلك بالفعل حصة نسبتها 57.7 % في جلوبال تيلكوم التي تمتلك علامات تجارية من بينها "جاز" في باكستان و"بنجلالينك" في بنجلادش.



وفيما يلي صورة من نص بيان جلوبال للبورصة المصرية: